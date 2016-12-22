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Артиллерийский снаряд 152 мм обезврежен в Псковском районе

22.12.2016 08:50 ПЛН, Псков

Взрывоопасный предмет обезврежен 21 декабря в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Обезврежен артиллерийский снаряд 152 мм в деревне Рогачево. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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