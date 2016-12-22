При взрыве в переходе у метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро «Коломенская» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

«При проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения», - сказал собеседник агентства.

Источник: Псковская Лента Новостей