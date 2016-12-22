Псковские таможенники обнаружили в тайнике автомашины 11 тысяч пачек сигарет

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Лудонка Псковской таможни на российско-латвийской границе пресечено незаконное перемещение товара, сокрытого от таможенного контроля. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, самым популярным товаром, скрываемым от зоркого взгляда сотрудников таможни на этом посту, являются сигареты. Маленькие партии размещают на своем теле и в технологических полостях автомобилей. А для солидных партий готовят тайники. Как отмечают сотрудники таможенного поста, нарушители к этому вопросу подходят творчески, соревнуясь в креативности, но все тщетно.

Очередной тайник в автомобиле Renault Master был выявлен на пункте пропуска. Гражданин Латвии в специально оборудованной полости под пассажирскими сидениями разместил 11 000 пачек сигарет, общим весом 192 килограмма. Данный товар гражданин сопредельного государства не задекларировал и не представил таможенному контролю.

Возбуждено дело об административном правонарушении, сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение. Назначена товароведческая экспертиза.

Источник: Псковская Лента Новостей