Житель Бежаницкого района задушил женщину, встретив ее на лесной тропинке

Бежаницким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в лесном массиве вблизи п.Бежаницы тела 29-женщины с признаками асфиксии при сдавлении шеи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель, который 19 декабря 2016 года, встретив на тропинке потерпевшую, задушил.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее был судим за убийство и грабеж.

В настоящее время произведено процессуальное задержание данного лица и ему предъявлено обвинение в убийстве. Следователи совместно с полицейскими тщательнейшим образом проверяют его на причастность к совершению других преступлений в отношении потерпевшей. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Псковская Лента Новостей