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Житель Бежаницкого района задушил женщину, встретив ее на лесной тропинке

22.12.2016 11:38 ПЛН, Псков

Бежаницким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в лесном массиве вблизи п.Бежаницы тела 29-женщины с признаками асфиксии при сдавлении шеи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель, который 19 декабря 2016 года, встретив на тропинке потерпевшую, задушил.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее был судим за убийство и грабеж.

В настоящее время произведено процессуальное задержание данного лица и ему предъявлено обвинение в убийстве. Следователи совместно с полицейскими тщательнейшим образом проверяют его на причастность к совершению других преступлений в отношении потерпевшей. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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