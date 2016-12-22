Получившего от учредителя одной из автошкол взятку экс-полицейского оштрафовали на 80 тысяч рублей

Собранные следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 28 июня 2016 года полицейский получил от учредителя одной из автошкол взятку в виде денег в размере 15 тысяч рублей за оказание содействия кандидатам в водители в успешной сдаче практического экзамена по вождению.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Уголовное преследование в отношении взяткодателя, который активно сотрудничал со следствием и помог установлению всех обстоятельств совершенного преступления, прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, виновный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Источник: Псковская Лента Новостей