Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Бюджет 2017: на пути к компромиссу ЖКХ не интересует молодежь «Дед Мороз. Начало» Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера Новогодний ЦДИ Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды
Поджог стал причиной двух пожаров в Псковской области за минувшие сутки

Поджог стал причиной двух пожаров в Псковской области за минувшие сутки

Поджог стал причиной двух пожаров в Псковской области за минувшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14.44...



Получившего от учредителя одной из автошкол взятку экс-полицейского оштрафовали на 80 тысяч рублей

22.12.2016 12:16 ПЛН, Псков

Собранные следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки). 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Псковской области.
 
Установлено, что 28 июня 2016 года полицейский получил от учредителя одной из автошкол взятку в виде денег в размере 15 тысяч рублей за оказание содействия кандидатам в водители в успешной сдаче практического экзамена по вождению.
 
Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
 
Уголовное преследование в отношении взяткодателя, который активно сотрудничал со следствием и помог установлению всех обстоятельств совершенного преступления, прекращено по нереабилитирующим основаниям.
 
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, виновный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31