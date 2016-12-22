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Псковичка пыталась взять кредит, но вместо этого лишилась своих денег

22.12.2016 13:41 ПЛН, Псков

Неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами  псковички. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, жительница областного центра решила на льготных условиях получить кредит, воспользовавшись при этом  возможностями Интернета. С ней на контакт в Сети вышел неизвестный гражданин. Он предложил ей свои услуги для получения кредита якобы по некоей упрощенной схеме.

Но в качестве предоплаты  попросил перечислить деньги на указанный им счет. Женщина перевела незнакомцу 6500 рублей. И после этого «кредитор»  прекратил с ней общение.

Потерпевшая обратилась  за помощью в полицию. По данному факту сотрудниками 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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