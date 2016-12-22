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В Новосокольниках задержан грабитель, отобравший у прохожего планшет

22.12.2016 13:51 ПЛН, Псков

Сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический» установлен гражданин, подозреваемый  в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 20 декабря  в Новосокольниках у дома по улице Ленинской неизвестный открыто похитил у местного жителя планшет, после чего скрылся.

В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий  был установлен  23-летний молодой человек, который подозревается в совершении данного преступления. Он дал признательные показания.

Похищенное изъято.  Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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