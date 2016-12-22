В Новосокольниках задержан грабитель, отобравший у прохожего планшет

Сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический» установлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 20 декабря в Новосокольниках у дома по улице Ленинской неизвестный открыто похитил у местного жителя планшет, после чего скрылся.

В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий был установлен 23-летний молодой человек, который подозревается в совершении данного преступления. Он дал признательные показания.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей