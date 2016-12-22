Сотрудники вневедомственной охраны задержали 2 подозреваемых в грабеже в Новосокольниках

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что у дома на улице Ленинской двое неизвестных, открыто похитили у местного жителя планшет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии немедленно выдвинулись на место происшествия. Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны в ходе преследования.

Для дальнейшего разбирательства, граждане 1993 и 1996 годов рождения были доставлены в дежурную часть отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей