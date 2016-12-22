До 20 лет лишения свободы грозит псковскому наркосбытчику

Житель Пскова предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в период с июня по июль 2016 года обвиняемый осуществлял на территории Пскова незаконные сбыты наркотического средства в крупном размере. Проживая в съемной квартире в районе железнодорожного вокзала, он по телефону связывался с наркозависимыми лицами, которым сообщал о наличии наркотического средства и предлагал его приобрести.

В целях изобличения торговца наркотиком сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина был задержан сразу после того, как забрал закладку с наркотическим средством из тайника. В результате изъято более 10 г наркотиков, предназначенных для сбыта наркозависимым.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения дела по существу.

Санкция ч.4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Источник: Псковская Лента Новостей