Житель Плюсского района пытался сжечь дом своей знакомой из-за произошедшего ранее конфликта

Сотрудниками отделения полиции по Плюсскому району по «горячим следам» установлен гражданин, который подозревается в попытке поджога дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в деревне Запесенье Плюсского района в ночь на 21 декабря 37-летний ранее судимый житель соседней деревни Которск попытался совершить поджог дома на улице Римского-Корсакова.

Как установлено, в данном доме проживает знакомая этого гражданина, с которой у них накануне произошел конфликт. И на почве неприязненных отношений, используя канистру с бензином, подозреваемый попытался поджечь стену строения. Однако, обеспокоенные жильцы вскоре вышли во двор, а мужчина поспешил скрыться на велосипеде.

Возгорание было ликвидировано. Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей