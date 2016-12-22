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Житель Плюсского района пытался сжечь дом своей знакомой из-за произошедшего ранее конфликта

22.12.2016 17:46 ПЛН, Псков

Сотрудниками отделения полиции по Плюсскому району по «горячим следам» установлен гражданин, который подозревается в попытке поджога дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в деревне Запесенье Плюсского района в ночь на 21 декабря 37-летний  ранее судимый житель соседней деревни Которск попытался совершить поджог дома на улице Римского-Корсакова.

Как установлено, в данном доме проживает знакомая этого гражданина, с которой у них накануне произошел конфликт. И на почве неприязненных отношений, используя канистру с бензином, подозреваемый  попытался поджечь стену строения. Однако, обеспокоенные  жильцы вскоре вышли во двор, а мужчина поспешил скрыться на велосипеде.

Возгорание было ликвидировано. Прибывшие  на место происшествия полицейские вскоре установили личность  подозреваемого. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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