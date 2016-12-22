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Двоих псковичей будут судить за сбыт наркотиков

22.12.2016 21:46 ПЛН, Псков

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Псков, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе следствия установлено, что в период с ноября по декабрь 2015 года обвиняемые осуществляли незаконные сбыты наркотических средств на территории Пскова и Псковского района. Одно из преступлений совершено в составе группы лиц по предварительному сговору.

Преступная деятельность псковичей была пресечена в результате проведения сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция ч.3 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, ч.1 ст.2228 УК РФ – в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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