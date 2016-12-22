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Безработный из Псковского района предложил великолучанке «льготный» кредит, взял за услуги деньги и перестал выходить на связь

23.12.2016 10:44 ПЛН, Псков

Житель Псковского района подозревается в мошенничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, проживающая в Великих Луках женщина решила получить кредит, воспользовавшись возможностями Интернета. В социальных сетях неизвестный  мужчина предложил ей свои услуги для получения кредита, якобы, на льготных условиях. Однако, сначала  попросил перечислить деньги на указанный им счет.

Женщина перевела ему со своей банковской карты пять тысяч  рублей. Но после этого незнакомец  перестал выходить с ней на контакт.

Потерпевшая обратилась  за помощью в полицию. Сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки Пскову в результате проведенных мероприятий  удалось установить личность подозреваемого в этих мошеннических действиях. Им оказался безработный житель Псковского района, 1987 года рождения. Проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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