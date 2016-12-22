Экс-глава администрации Острова, который незаконно доплачивал себе за работу с документами под грифом «секретно», приговорен к 25 тысячам рублей штрафа

Бывший глава администрации городского поселения «Остров» Игорь Кравченко осужден за преступления коррупционной направленности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной прокуратуре, прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу.

Приговором Островского городского суда Игорь Кравченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что в сентябре 2006 года И. Кравченко, пребывая в должности главы администрации поселения, подписал заведомо ложное распоряжение об установлении себе 10-процентной ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу с документами под грифом «секретно», фактически не работая с ними и не обладая допуском к сведениям указанной степени секретности. Впоследствии на протяжении 2006-2015 годов незаконно получал надбавку к денежному содержанию на общую сумму более 37 тысяч рублей.

Также установлено, что в 2015 году Игорь Кравченко, не желая оплачивать наложенный на него административный штраф из личных средств, дал указание сотрудникам администрации поселения получить от индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, являющиеся добровольным пожертвованием. При этом денежные средства в кассу администрации не поступили, а пошли на оплату наложенного на Кравченко штрафа.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей