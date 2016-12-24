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92-летняя пенсионерка погибла при пожаре в себежской деревне Александрово

24.12.2016 09:48 ПЛН, Псков

В 08.30 23 декабря произошел пожар в жилом доме в деревне Александрово городского поселения «Идрица» в Себежском район. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, при разборе завалов на месте пожара обнаружено тело 92-летней хозяйки дома. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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