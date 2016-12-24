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У великолучанки из-за вируса с банковской карты пропали 4 тысячи рублей

24.12.2016 10:13 ПЛН, Псков

В Великих Луках у гражданки произошло несанкционированное списание денежных средств  с  банковской карты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью  к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки  обратилась 33-летняя женщина. Выяснилось, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание более четырех тысяч рублей.

В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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