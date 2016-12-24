У великолучанки из-за вируса с банковской карты пропали 4 тысячи рублей

В Великих Луках у гражданки произошло несанкционированное списание денежных средств с банковской карты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 33-летняя женщина. Выяснилось, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание более четырех тысяч рублей.

В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

Источник: Псковская Лента Новостей