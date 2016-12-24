Администрация финансового учреждения в Великих Луках обещает вознаграждение за помощь в поимке грабителя

Администрация ограбленного финансового учреждения в Великих Луках гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 16 декабря в здании финансового учреждения по улице Зверева в Великих Луках было совершено разбойное нападение.

Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся. Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.

В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией, отрабатывает различные версии. Вместе с тем, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, оказать помощь следствию.

Контактные телефоны:

дежурная часть - 8(811-53) 52794

уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.

Принимаются и анонимные обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей