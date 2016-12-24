В Пскове вновь горел Дом Седельщикова

В Пскове вновь произошел пожар в Доме Седельщикова - объекте культурного наследия федерального значения, который располагается на ул. Герцена, 5.

Фото из архива

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о задымлении в здании поступило спасателям от очевидца в 09.20 24 декабря.

Как выяснилось, на первом этаже горел мусор на площади около 1 кв. метра, возгорание было ликвидировано в 09.29.

Пострадавших и погибших нет.

Напомним, Дом Седельщикова только в этом году горел уже два раза в июле 2016 года - 5 июля и 13 июля.

Дом Седельщикова - объект культурного наследия федерального значения. В последние годы дом пустовал, становился приютом для бомжей и неоднократно горел. Ранее в нем располагался центр «Подросток». После того, как он выехал из здания, власти неоднократно обсуждали вопрос о дальнейшем использовании здания. В начале 2016 года Псков передал Дом Седельщикова в дар области. Согласно заявлениям чиновников, в доме на Герцена, 5 планируется открыть отель.

Источник: Псковская Лента Новостей