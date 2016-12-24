В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже аккумулятора из грузовика

Ночью 23 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе Завеличья, обратился мужчина, и пояснил, что в его грузовом автомобиле сработала сигнализация, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Мужчина также сообщил, что возле автомобиля находится подозрительный гражданин. Сотрудники Росгвардии незамедлительно предприняли необходимые меры и задержали гражданина1981 года рождения, который пытался снять с автомашины аккумуляторную батарею.

Подозреваемый доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей