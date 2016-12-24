Сегодня: Суббота, 24 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Обратный отсчет Новогодний ЦДИ Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

Псковский городской суд приговорил настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова к трем годам лишения свободы условно за хранение оружия (статья 222 УК РФ) и наркотиков...92



В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже аккумулятора из грузовика

24.12.2016 13:15 ПЛН, Псков

Ночью 23 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе Завеличья, обратился мужчина, и пояснил, что в его грузовом автомобиле сработала сигнализация, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Мужчина также сообщил, что возле автомобиля находится подозрительный гражданин. Сотрудники Росгвардии незамедлительно предприняли необходимые меры и задержали гражданина1981 года рождения, который пытался снять с автомашины аккумуляторную батарею.

Подозреваемый доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31