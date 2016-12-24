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В Подмосковье отец выбросил годовалого ребенка с восьмого этажа

24.12.2016 20:40 ПЛН, Псков

Годовалый мальчик погиб в поселке Монино Московской области, после того как отец выбросил его с балкона восьмого этажа, сообщает ГСУ СК по региону.

Трагедия произошла ночью 24 декабря. «В ночное время суток 25-летний житель Щёлковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Супруга в этот момент спала и ничего не слышала. Подозреваемый уже задержан, пишет РИА Новости. По его словам, ребенок громко плакал и мешал спать.

Возбуждено дело об убийстве малолетнего. Следователи планируют просить суд об аресте подозреваемого.

Источник: Псковская Лента Новостей



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