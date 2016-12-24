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Обнаружены обломки Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего на радарах в районе Сочи

25.12.2016 09:31 ПЛН, Псков

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки. Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета он пропал с радиолокационных радаров. Сообщается, что на пропавшем лайнере находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Всего на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", — сообщает РИА со ссылкой собственный источник в силовых структурах. К поискам лайнера были привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.

Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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