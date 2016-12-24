Минобороны России уточнило, что на борту разбившегося Ту-154 было 92 человека

«На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира», - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

Напомним, что самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров 05:40 по московскому времени 25 декабря, через 20 минут после вылета из Сочи. Лайнер разбился, не успев набрать высоту. Сигналов бедствия экипаж не подавал.

На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Как сообщают имформагентства со ссылкой на силовые структуры в регионе, в шести километрах от берега найдены «фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно». По словам источника, они были обнаружены во время обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. Кроме того, фрагменты корпуса самолета были найдены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Тела людей пока обнаружить не удалось.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86.

Источник: Псковская Лента Новостей