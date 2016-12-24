Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося лайнера

На сайте Минобороны России опубликован список пассажиров, находившихся на борту Ту-154, разбившегося в районе Сочи.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Напомним, что самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров 05:40 по московскому времени 25 декабря, через 20 минут после вылета из Сочи. Лайнер разбился, не успев набрать высоту. Сигналов бедствия экипаж не подавал.

На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86.

Источник: Псковская Лента Новостей