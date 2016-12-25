Причиной катастрофы лайнера Ту-154 мог быть теракт

Среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается террористический акт. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — отметил собеседник редакции.

Собеседник издания отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. «Все свои. Это временами расхолаживает», — добавил он.

Напомним, что самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров 05:40 по московскому времени 25 декабря, через 20 минут после вылета из Сочи. Лайнер разбился, не успев набрать высоту. Сигналов бедствия экипаж не подавал.

На борту по уточненным данным находилось 92 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86

Источник: Псковская Лента Новостей