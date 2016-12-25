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За сутки в Псковской области произошло 4 техногенных пожара

25.12.2016 15:03 ПЛН, Псков

По данным пресс-службы МЧС по Псковской области, 25 декабря на 6:00 зафиксировано 4 техногенных пожара и 3 ДТП.

Техногенные пожары:

1. Локнянский район, Подберезинская волость, деревня Гоголево

2. Великолукский район, Лычевская волость, деревня Трашково

3. Великолукский район, Пореченская волость, деревня Полибино

4. Великие Луки, улица Рабочая.

Дорожно-транспортные происшествия:

1. Пушкиногорский район, МО Пушкиногорье, деревня Губино

2. Псков, улица Некрасова

3. Псков, Рижский проспект.

На водоемах региона – неполный ледостав.

Источник: Псковская Лента Новостей



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