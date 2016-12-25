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Обнаружены тела 10 погибших в авиакатастрофе Ту-154

25.12.2016 15:31 ПЛН, Псков

Тела десяти погибших в катастрофе военного самолета Ту-154 обнаружены и подняты на борт спасательного судна в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. «По уточненным данным, в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили, что поиски погибших в результате катастрофы Ту-154 ведут 27 кораблей и судов.

«Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, четыре вертолета, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров. Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника. В Минобороны также заявили, что в ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимают участие более 3 тысяч человек.

На аэродроме Адлер дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города.

Ранее сообщалось об обнаружении тел семерых погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Фото ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей



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