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Два года колонии получил житель города Иваново, снявший скальп со своей подруги

25.12.2016 17:27 ПЛН, Псков

Прокуратура Октябрьского района города Иваново поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который из ревности снял скальп со своей сожительницы.

17 октября 2016 года житель Иваново, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору на почве ревности с проживающей с ним женщиной. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем, повалив на пол, схватил со стола бытовой нож и срезал с головы женщины волосы вместе с кожей, сообщает ивановский сайт Ivday.ru.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Суд, учтя это, вынес приговор, в соответствии с которым виновный проведет два года в колонии-поселении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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