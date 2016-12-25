В Оренбургской области жители отравились водкой и виски с метиловым спиртом

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, один из пострадавших умер в больнице.

«Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. ... В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Все случаи отравления произошли в конце этой недели.

В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.

Ранее в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей