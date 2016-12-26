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Два человека погибли на пожаре в Локнянском районе

26.12.2016 09:40 ПЛН, Псков

Два человека погибли на пожаре в деревне Гоголево Локнянского района 24 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 21.48 сгорели жилой дом и надворная постройка.

Хозяйка 1930 года рождения обнаружена погибшей, личность второго погибшего устанавливается. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Источник: Псковская Лента Новостей



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