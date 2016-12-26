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В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, избившую прохожую

26.12.2016 10:54 ПЛН, Псков

Ночью 24 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе проспекта Гагарина, обратилась женщина, и пояснила, что неизвестная женщина причинила ей телесные повреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно предприняли необходимые меры и задержали гражданку1988 года рождения.

Подозреваемая доставлена в дежурную часть территориального отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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