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Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Пскове поддельной тысячерублевой банкноты

26.12.2016 11:38 ПЛН, Псков

Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Пскове поддельной тысячерублевой  банкноты.  Она была выявлена 23 декабря  в одном из финансовых учреждений города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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