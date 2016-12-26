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Великолучанин прятал в сарае более 200 граммов марихуаны

26.12.2016 12:11 ПЛН, Псков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки у безработного местного жителя изъята марихуана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных полицией мероприятий в надворных постройках возле дома по улице Торфобрикетной в Великих Луках у  ранее судимого 40-летнего мужчины была обнаружена и изъята марихуана массой  более 200  граммов.

По имеющимся данным, этот горожанин выращивал наркотическое средство на своем приусадебном участке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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