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За минувшие сутки в Псковской области произошли одно ДТП и один пожар

04.01.2017 07:08 ПЛН, Псков

За минувшие сутки на территории Псковской области произошли одно дорожно-транспортное происшествие и один пожар. Как информирует Главное управление МЧС по региону, сообщение о возгорании в жилом доме в Изборске поступило в 06:29 3 января. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек. 
 
В 15:56 3 января поступило сообщение о ДТП по адресу:  Опочецкий район, 394 км трассы Р-23 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 2 единицы техники, 8 человек.
 
Информация о пострадавших уточняется. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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