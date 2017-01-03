За минувшие сутки в Псковской области произошли одно ДТП и один пожар

За минувшие сутки на территории Псковской области произошли одно дорожно-транспортное происшествие и один пожар. Как информирует Главное управление МЧС по региону, сообщение о возгорании в жилом доме в Изборске поступило в 06:29 3 января. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

В 15:56 3 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 394 км трассы Р-23 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 2 единицы техники, 8 человек.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей