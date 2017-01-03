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Полицейским пришлось стрелять в овчарку, которую натравил на них нетрезвый пскович

Полицейским пришлось стрелять в овчарку, которую натравил на них нетрезвый пскович

В УМВД России по городу Пскову поступила информация о том, что на улице Н. Васильева нетрезвый гражданин совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Как сообщили Псковской...20



В полицию Псковской области за сутки поступило 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях

04.01.2017 09:35 ПЛН, Псков

 
3 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 14 - по городу Пскову.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в оперативных сводках полиции зарегистрировано 23 преступления. Среди них 4 кражи чужого имущества.
 
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения. Сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 395 нарушений Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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