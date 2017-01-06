13 преступлений зарегистрированы в Псковской области в пятницу

В оперативных сводках УМВД на территории Псковской области зарегистрировано 13 преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, среди них три кражи чужого имущества.

Всего установлено семь лиц, подозреваемых в совершении преступлений, двое из них ранее судимы, трое не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Сотрудниками ГИБДД задержано шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 322 нарушения Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей