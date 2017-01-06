Трое жителей Псковской области в пятницу стали жертвами мошенников

В Псковской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества. Вчера жертвами нечистых на руку лиц стали трое жителей региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в общей сложности ущерб от совершенных преступлений составил более 30 тысяч рублей.

Как правило, злоумышленники под различными предлогами завладевают информацией о паролях и кодах доступа к счетам граждан, а затем похищают денежные средства.

Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения. За прошедшую неделю зафиксировано несколько таких случаев.

Полиция Псковской области обращает внимание граждан:

В связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам мошенники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты якобы для перевода этих денег. Не сообщайте никому реквизитов банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.

При общении в соцсетях проявляйте бдительность. Помните, что под личиной ваших близких и знакомых людей могут скрываться мошенники.

При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

Источник: Псковская Лента Новостей