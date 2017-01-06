Сегодня: Суббота, 07 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
На чем можно будет заработать в следующем году Для экономных мам Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! Новый год - за качественные продукты! «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Лучшая интерьерная печать в Пскове Телефоны на все случаи жизни Новогодний ЦДИ Купи у фермера
Полицейским пришлось стрелять в овчарку, которую натравил на них нетрезвый пскович

Полицейским пришлось стрелять в овчарку, которую натравил на них нетрезвый пскович

В УМВД России по городу Пскову поступила информация о том, что на улице Н. Васильева нетрезвый гражданин совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Как сообщили Псковской...20



Трое жителей Псковской области в пятницу стали жертвами мошенников

07.01.2017 14:01 ПЛН, Псков

В Псковской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества. Вчера жертвами нечистых на руку лиц стали трое жителей региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в общей сложности ущерб от совершенных преступлений составил более 30 тысяч рублей.
 
Как правило, злоумышленники под различными предлогами завладевают информацией о паролях и кодах доступа к счетам граждан, а затем похищают денежные средства.
 
Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения. За прошедшую неделю зафиксировано несколько таких случаев.
 
Полиция Псковской области обращает внимание граждан:
  • В связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам мошенники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты якобы для перевода этих денег. Не сообщайте никому реквизитов банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.
  • При общении в соцсетях проявляйте бдительность. Помните, что под личиной ваших близких и знакомых людей могут скрываться мошенники.
  • При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31