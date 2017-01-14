Мужчина в маске ограбил почту в Стругокрасненском районе

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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Страна бедных самогонщиковНедавнее ЧП в Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, а точнее - концентратом для ванн «Боярышник», казалось бы, должно многому научить употребляющих разные напитки граждан. Не услышать про 72 погибших жителя Иркутска, хлебнувших зелья, было невозможно - этой новостью было заполнено всё воздушное пространство не только в России. С самого верху...
Неизвестный в маске совершил ограбление в Стругокрасненском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 января, около 10.30 в одном из учреждений в деревне Цапелька Стругокрасненского района произошло разбойное нападение.
Неизвестный в маске совершил нападение. Он распылил баллончик с газом и с применением насилия похитил мешок с денежными средствами в сумме около 460 тысяч рублей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление преступника.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).
По неофициальной информации, нападение произошло на отделение «Почты России».
Источник: Псковская Лента Новостей