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Мужчина в маске ограбил почту в Стругокрасненском районе

15.01.2017 12:17 ПЛН, Псков

Неизвестный в маске совершил ограбление в Стругокрасненском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 января, около 10.30 в одном из учреждений в деревне Цапелька Стругокрасненского района произошло разбойное нападение.

Неизвестный в маске совершил нападение. Он распылил баллончик с газом и с применением насилия похитил мешок с денежными средствами в сумме около 460 тысяч рублей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление преступника.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).

По неофициальной информации, нападение произошло на отделение «Почты России».

Источник: Псковская Лента Новостей



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