Пскович отравился угарным газом во время пожара в доме

Пять пожаров зафиксировано в Псковской области за минувшие выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 14 января в 4.11 в Пскове на ул. Лунинской, 35 в одной половине жилого дома на две семьи в комнате огнем повреждены постельные принадлежности. Хозяин 1978 года рождения доставлен в городскую больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего.

В 21.22 в Острове на ул. Ветеранов войны сгорел гараж. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

15 января в 1.18 в деревне Вейтлус Стругокрасненского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорела баня. В 1.05 в локнянской деревне Михайлов Погост в производственном здании сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки на вводе.

В 16.33 в деревне Ритупе Пыталовского района из-за неисправности печного оборудования в доме огнем повреждена веранда.

Источник: Псковская Лента Новостей