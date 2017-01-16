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Пустошанина будут судить за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков

16.01.2017 09:08 ПЛН, Псков

Прокурором Пустошкинского района утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что в июне 2016 года обвиняемый в лесном массиве в Пустошкинском районе обнаружил взрывное устройство – взрыватель системы Ковешникова ручных гранат, корпус минометной мины со стабилизатором, которые хранил на придомовой территории по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции 30 сентября.

Кроме того, в мае 2016 года он обнаружил среди взошедших семян табака, посаженных им в парнике, расположенном на его приусадебном участке, два растения конопли. С целью получения наркотического средства и последующего его личного употребления обвиняемый ухаживал за кустами, в августе 2016 сорвал их, высушил в своем доме, измельчил и хранил до изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание по ч.1 ст. 228 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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