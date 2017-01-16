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Лже-сотрудник банка узнал реквизита карты псковички и снял с нее около 12 тысяч рублей

16.01.2017 10:33 ПЛН, Псков

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, жительнице областного центра позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности одного из банков. В ходе общения обманным путем он установил реквизиты банковской картой женщины. В результате с нее было снято около 12 тысяч рублей.
 
В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области.
 
Отметим, что это уже далеко не первый подобного рода случай, произошедший не территории региона за последнее время.

Источник: Псковская Лента Новостей



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