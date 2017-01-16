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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...2



16 человек стали жертвами мошенников в Псковской области на минувшей неделе

16.01.2017 11:09 ПЛН, Псков

За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области заявили в полицию о том, что в отношении них совершено преступление, связанное с мошенническими действиями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все случаи мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем.

Наибольшее распространение на этой неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.

В Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. В ходе общения неизвестный запросил реквизиты карты, а затем с нее было снято более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пыталовском и Псковском районах граждане также доверились незнакомцам и сообщили им реквизиты своих банковских карт. В итоге они лишились денежных средств в общей сумме около 14 000 рублей.

Полиция Псковской области обращает внимание граждан:

  • будьте предельно внимательны при совершении банковских операций.

  • никогда ни под каким предлогом не сообщайте кому бы то ни было паролей, кодов доступа и прочей личной информации.

  • При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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