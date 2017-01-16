Безработный великолучанин ударил ножом собутыльника в ходе ссоры

В Великих Луках полицией раскрыто преступление, связанное с умышленным причинением гражданину тяжкого вреда здоровью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в доме по улице Мурманской в ходе распития спиртного и произошедшей ссоры один из гостей нанес проникающее ножевое ранение 54-летнему хозяину квартиры.

В результате предпринятых полицией мер личность подозреваемого в кратчайшие сроки установлена. Этот 27-летний безработный, судимый горожанин задержан. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей