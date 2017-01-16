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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

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Жителя Вологды подозревают в продаже великолучанину деревянных брусков вместо металлоискателя за 15 тысяч рублей

16.01.2017 11:19 ПЛН, Псков

Установлен гражданин, подозреваемый в мошенничестве.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в октябре минувшего года 47-летний житель Великих Лука на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя. В ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом.
 
Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей. Когда же он вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски.
 
После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
 
В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный, ранее судимый житель города Вологды 1974 года рождения, который подозревается в совершении данного преступления. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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