Жителя Вологды подозревают в продаже великолучанину деревянных брусков вместо металлоискателя за 15 тысяч рублей

Установлен гражданин, подозреваемый в мошенничестве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в октябре минувшего года 47-летний житель Великих Лука на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя. В ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом.

Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей. Когда же он вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски.

После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный, ранее судимый житель города Вологды 1974 года рождения, который подозревается в совершении данного преступления. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей