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Безработный великолучанин открыто похитил у женщины серьги и деньги

16.01.2017 11:41 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в грабеже.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 15 января в квартире дома по улице Герцена 27-летний безработный местный житель с применением насилия открыто похитил серьги и деньги у женщины, после чего скрылся. 
 
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится расследование.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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