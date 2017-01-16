В Пскове шестиклассник избил третьеклассника за долгое сидение в туалете

В Пскове шестиклассник избил третьеклассника. Как сообщает life.ru, агрессию шестиклассника вызвало то, что учащийся из третьего класса слишком долго, по его мнению, занимал кабинку школьного туалета.

11 января после первого урока туда зашел третьеклассник А., где его избили ученик 6-класса Н. со своим 14-летним приятелем С. Второй ранее учился в этой школе, но в тот день пришел в учебное заведение за своей младшей сестрой. Н. с С., которые, видимо, не готовы были долго терпеть, ударили третьеклассника ногой по спине. Уже позже правоохранителям они рассказали, что А. просто слишком долго занимал кабинку туалета.

«А. рассказал, что перед уроком физкультуры старшеклассники просто с ноги ударили его в спину. Остался очень хороший отпечаток и на спине, и на футболке. Мы вызвали скорую помощь, доставили ребёнка в детскую больницу», - рассказала мама третьеклассника.

Уже в больнице ребенку диагностировали компрессионный перелом 5-6 позвонков. Сейчас А. лежит в больнице. Кто именно ударил ребенка, предстоит выяснить следствию. По словам А., его ударил С. Однако перед правоохранителями всю вину на себя взвалил Н.

«Перед нами он не извинился, своей вины он не признал, он все свалил на своего товарища. Позже с опекунами я разговаривала, они, конечно, извинились, но делу тут уже не поможешь», - добавила мама пострадавшего школьника. Однако в школе считают, что ничего страшного не произошло, а удар по спине ногой называют «пенделем».

«Ребенок шел на урок физкультуры, попросился в туалет. Классная руководительница ждала его возле туалета. А там внутри был этот С. Ему показалось, что А. был долго в туалете, и он ему, как выражается, дал "пендель". По попке ударил его ногой. Мальчик, естественно, заплакал. Медики посмотрели - на попке красное пятно, вызвали мамочку», - прокомментировала директор школы.

Этот инцидент не единственный в послужном списке двоих приятелей. Оказалось, что в тот день в школе приятели также украли телефон у 12-летнего школьника. После этого оба сбежали из Детской деревни-SOS в Пскове, где они и проживают, но быстро нашлись.

По имеющейся у ПЛН информация, данные об инциденте доведены до городского управления образования, которое будет разбираться в случившемся.

Источник: Псковская Лента Новостей