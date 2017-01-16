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В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего хозяйку одного из частных домов

16.01.2017 14:11 ПЛН, Псков

Ночью 15 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны, о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов на улице Софьи Перовской.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, прибыв на место происшествия через четыре минуты, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения хозяйке дома.
 
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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