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В порховской деревне из-за короткого замыкания выгорел дом

17.01.2017 08:58 ПЛН, Псков

Пожар произошел в деревне Скрипово Порховского района 16 января в 6.26, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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