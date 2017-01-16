В отношении псковички возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего медицинского препарата

В отношении псковички возбуждено уголовное дело по факту продажи сильнодействующего медицинского препарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

16 декабря 2016 года жительница Пскова сбыла упаковку медицинского препарата «Циклодол» общей массой 3 грамма, содержащего в своем составе химическое соединение тригексифенидил, отнесенное к сильнодействующим веществам, согласно списку сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей УГ, утвержденному постановлением правительства РФ.

В настоящее время органом дознания проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Необходимо отметить, что в 2016 году не зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренного указанной нормой закона.

Санкция ч. 1 ст. 234 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до 1 года, ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Источник: Псковская Лента Новостей