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В отношении псковички возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего медицинского препарата

17.01.2017 11:34 ПЛН, Псков

В отношении псковички возбуждено уголовное дело по факту продажи сильнодействующего медицинского препарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.
 
16 декабря 2016 года жительница Пскова сбыла упаковку медицинского препарата «Циклодол» общей массой 3 грамма, содержащего в своем составе химическое соединение тригексифенидил, отнесенное к сильнодействующим веществам, согласно списку сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей УГ, утвержденному постановлением правительства РФ.
 
В настоящее время органом дознания проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.
 
Необходимо отметить, что в 2016 году не зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренного указанной нормой закона.
 
Санкция ч. 1 ст. 234 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до 1 года, ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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