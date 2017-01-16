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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...3



Великолучанин так и не получил купленный по объявлению в интернете принтер, за который выложил мошенникам более 13 тысяч рублей

17.01.2017 11:42 ПЛН, Псков

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках 35-летний горожанин решил через один из сайтов в интернете приобрести принтер. Связался по телефону с продавцом. Ему предложили перечислить деньги за товар.
 
Мужчина перевел с банковской карты на указанный счет более 13 тысяч рублей. Однако, заказанный аппарат он так и не получил. Представители «фирмы» сразу после получения денег перестали выходить с ним на контакт. Исчезло с сайта и объявление о продаже принтера.
 
Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



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