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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...3



94-летняя женщина из-за свечи устроила пожар в пыталовской многоэтажке

20.01.2017 09:15 ПЛН, Псков

19 января в 10.50 в Пыталово на ул. Красноармейской, 43-а произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в многоквартирном доме в 2-комнатной квартире огнем повреждены стена, потолок и пол.

Хозяйка квартиры 1923 года рождения доставлена в Островскую межрайонную больницу с отравлением угарным газом и ожогами предплечья 2 степени.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при использовании для освещения свечи.

Из дома было эвакуировано 11 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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