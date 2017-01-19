94-летняя женщина из-за свечи устроила пожар в пыталовской многоэтажке

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов9
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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«Зигзаг удачи» вертикали властиПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире - очередное общепитовское меню нашей политической кухни, которая варит свой горшочек под вывеской «Диванная политика». Сегодня на первое областная администрация предлагает «бульон...
19 января в 10.50 в Пыталово на ул. Красноармейской, 43-а произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в многоквартирном доме в 2-комнатной квартире огнем повреждены стена, потолок и пол.
Хозяйка квартиры 1923 года рождения доставлена в Островскую межрайонную больницу с отравлением угарным газом и ожогами предплечья 2 степени.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при использовании для освещения свечи.
Из дома было эвакуировано 11 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей