94-летняя женщина из-за свечи устроила пожар в пыталовской многоэтажке

19 января в 10.50 в Пыталово на ул. Красноармейской, 43-а произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в многоквартирном доме в 2-комнатной квартире огнем повреждены стена, потолок и пол.

Хозяйка квартиры 1923 года рождения доставлена в Островскую межрайонную больницу с отравлением угарным газом и ожогами предплечья 2 степени.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при использовании для освещения свечи.

Из дома было эвакуировано 11 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей