Мужчина погиб в Усвятском районе из-за неосторожного обращения с огнем при курении

19 января в 13.58 в деревне Дрозды Усвятского района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, жилой дом выгорел изнутри по всей площади.

На месте пожара погибшим обнаружен хозяин дома 1939 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

В 22.07 в деревне Малая Будница Невельского района сгорел жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Источник: Псковская Лента Новостей