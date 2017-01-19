Мужчина погиб в Усвятском районе из-за неосторожного обращения с огнем при курении

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов9
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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«Зигзаг удачи» вертикали властиПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире - очередное общепитовское меню нашей политической кухни, которая варит свой горшочек под вывеской «Диванная политика». Сегодня на первое областная администрация предлагает «бульон...
19 января в 13.58 в деревне Дрозды Усвятского района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, жилой дом выгорел изнутри по всей площади.
На месте пожара погибшим обнаружен хозяин дома 1939 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
В 22.07 в деревне Малая Будница Невельского района сгорел жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.
Источник: Псковская Лента Новостей